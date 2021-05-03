العويس يبحث مع وزراء وسفراء فرص التعاون الصحي

دبي (الاتحاد)

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع وزراء وسفراء عدة دول أوجه التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الصحية، وفتح آفاق مثمرة لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية. وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على النهوض بدور محوري فعال ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كوفيد-19، وتعزيز التعاون المشترك لتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة، وضمان وصولها العادل للجميع، لتمكين الأنظمة الصحية من التعافي، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية. وأكد معاليه انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء وتعزيز العلاقات مع دول العالم وعقد شراكات صحية، وتطبيق العلاجات الحديثة النوعية للمرضى، وفق أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية، ولفت إلى جهود الإمارات في مواكبة مستجدات الابتكارات التكنولوجية في المجال الصحي وأحدث الطرق العلاجية الذكية في ميدان الرعاية الصحية.

لقاءات بنّاءة

جاء ذلك أثناء اللقاءات التي عقدها معاليه بشكل منفصل على مدى عدة أيام، استهلها بلقاء عن بُعد مع يان راينهولد سفير جمهورية استونيا، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين في إدارة البيانات الصحية، ضمن مشروع مع منظمة الصحة العالمية وشركاء عالميين آخرين لبناء حل عالمي وموثوق لإدارة حملة التطعيم.

وبحث معاليه عن بُعد مع افني عريفي سفير جمهورية كوسوفو سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، فيما عرض العويس مع معالي ارماندو دانيال تياغو وزير الصحة بجمهورية موزمبيق، أثناء مكالمة هاتفية، تبادل الخبرات بخصوص لقاح كوفيد-19 في ظل اهتمام موزمبيق بالاطلاع على التجربة الناجحة والرائدة لدولة الإمارات في مواجهة انتشار الجائحة، وبرنامج التطعيم الوطني.

وفي لقاء آخر استعرض معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع مع يونغ ووكون سفير جمهورية كوريا الجنوبية فرص التعاون الثنائي في مجال القطاع الصحي، واستقطاب أحدث الحلول التقنية الصحية. كما التقى معاليه شوكت علي سودهن سفير جمهورية موريشيوس، وبحث معه فرص تطوير العلاقات وتبادل الخبرات الطبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية في البلدين، بينما ناقش معاليه مع حسين بجيس سفير جمهورية إندونيسيا بالدولة مجالات التعاون في مجال الصحة، خاصة الحد من انتشار كوفيد-19 وما يتعلق باللقاح والتشخيص.

واستقبل معاليه بختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وتنمية آفاق التعاون بين المؤسسات الطبية بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب على صعيد الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس «كوفيد-19».

الصحة الرقمية

استقبل معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع زفي هايفتز مبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي، والوفد المرافق له، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات بناء على اتفاق التعاون في مجال الصحة بين إسرائيل والإمارات، بما يشمل مكافحة الأوبئة العالمية، وحماية البيانات الطبية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار والطب الشخصي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب على صعيد عمليات تطعيم لقاحات «كوفيد -19»، ولا سيما في ظل إنتاج دولة الإمارات للقاح «حياة - فاكس».

ريادة الإمارات

أشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في التعامل مع كوفيد-19، نظراً لتطور القطاع الصحي ورؤية القيادة الرشيدة للدولة التي أدت إلى تعزيز المرونة الوطنية واستمرارية الأعمال والارتقاء الدائم بالمنظومة الصحية، من خلال استثمار الخبرات والبناء على الإنجازات التي حققت استباقية الدولة في التخطيط للتعافي من جائحة كوفيد-19 ومواصلة توظيف القدرات والإمكانات للحفاظ على المكتسبات وتعزيز ثقة المجتمع بقدرات وكفاءة الدولة.

إشادة دولية

أكد الوزراء والسفراء في لقاءاتهم مع معالي عبد الرحمن العويس على متابعتهم التطور المتسارع للقطاع الصحي في الإمارات، وتوافر البنية التحتية والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة والتأهيل المستمر للكوادر الطبية، مشيدين بتجربة دولة الإمارات في التعامل مع جائحة كوفيد-19، وما قدمته من مساعدات إنسانية لعدد من دول العالم على صعيد المستلزمات الطبية واللقاحات.