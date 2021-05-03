الإمارات تكسر طوق «كورونا» بـ«إجراءات متوازنة»

أبوظبي (وام)

حصدت دولة الإمارات، خلال الأشهر الأخيرة نتائج سياساتها الناجحة في مواجهة أزمة «كوفيد-19»، التي وصفت بـ«المتوازنة» من حيث مراعاة جانبي المعادلة المرتبطة بالأزمة وهما الصحة والاقتصاد. وقدمت الإمارات في سبيل ذلك أحد أنجح نماذج التعايش مع الأوضاع الجديدة، أو ما بات يعرف بـ«الواقع الجديد»، والذي تضمن خطوات وإجراءات محكمة أمنت استمرارية المنظومة التعليمية والصحية، وأدت إلى استعادة القطاع الاقتصادي والتجاري عافيته، إضافة إلى العودة الجزئية لقطاعات السياحة والترفيهة، وحددت تلك الخطوات والإجراءات ملامح الحياة بعد الأزمة.

إلى جانب ذلك، استضافت الإمارات، خلال الأشهر الماضية العديد من المناسبات والأحداث التي نجحت من خلالها في إعادة الزخم للفعاليات العالمية، والتي كان لكورونا تأثير عليها منذ ظهوره نهاية العام 2019، وذلك من خلال تنظيمها العديد من المعارض والبطولات الرياضية، مثل معرضي «ايدكس» و«نافدكس» للصناعات الدفاعية ومعرض جلفود للصناعات الغذائية والمشروبات و«طواف الإمارات» للدرجات الهوائية، وغيرها من الأحداث التي تميزت بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وسجلت الإمارات إنجازاً تاريخياً بوصول «مسبار الأمل» الإماراتي للمريخ وإصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية السلمية. وتحتفل الإمارات هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسها وتستعد لمرحلة ما بعد الخمسين بخطط ومشاريع طموحة تعزز مكانتها على خريطة الدول المتقدمة، وتحجز لنفسها موقعاً بارزاً في ميادين التقدم والعلوم كافة. وأعلن تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر مؤخراً أن دولة الإمارات تبوأت المراتب الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاستجابة لإدارة أزمة جائحة كوفيد - 19.

وتخطو الإمارات بثبات نحو مرحلة المناعة المجتمعية، بعدما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات المقدمة حتى يوم 2 مايو الجاري 10.563.125 جرعة. وتتصدر الإمارات دول العالم في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وقد أثمرت الجهود والشراكات العالمية الفاعلة التي أبرمتها في تحقيق الوفرة والتنوع للقاحات، واعتمدت حتى الآن 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19، وهي: لقاح «سينوفارم»، ولقاح «فايزر-بيونتك»، ولقاح «سبوتنيك في»، ولقاح «أكسفورد-أسترازينيكا».

وتتابع الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة للتقصي، والحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع، حيث تأتي في مقدمة دول العالم التي أجرت فحوص لفيروس كورونا نسبة إلى إجمالي عدد السكان، وقد تجاوز إجمالي عدد الفحوص حتى يوم 2 مايو الجاري 44.463.421 فحصاً، وبمعدل 4.49 فحص لكل شخص.

واعتمدت الإمارات خطة دعم اقتصادي شاملة تضمنت حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع منها تخصيص ميزانية مرنة مباشرة وصلت إلى 256 مليار درهم، للحد من تأثيرها على المجتمع بمختلف قطاعاته، وحماية المستهلكين والشركات من تداعيات جائحة كوفيد -19.

ونجحت الإمارات في الموازنة بين الحفاظ على سلامة المجتمع واستمرار الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الرئيسة بصورة آمنة، كما تتبنى الدولة حزمة من المقومات والإجراءات الاحترازية والوقائية تضمن للجميع قضاء وقت رائع ومميز في الدولة ضمن بيئة آمنة».