«دبي للثقافة» و«الإمارات لهواة الطوابع» تنظمان مزاداً

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات لهواة الطوابع «مزاداً للطوابع والعملات والمقتنيات» في دار الفعاليات ودار الندوة في حي الفهيدي التاريخي بدبي، يعود ريعه لدعم حملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر المزاد ميرزا الصايغ، عضو مجلس الأمناء في مؤسسة آل مكتوم الخيرية، والمهندس عبد الله خوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع، وعمر محمد أحمد، أمين السر العام للجمعية، وماهر مراد مدير أول المبيعات والتسويق في مؤسسة بريد الإمارات، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين، إضافة إلى أعضاء من مجلس إدارة الجمعية، وناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي بدبي. وأدار المزاد خميس يوسف من مؤسسة ربدان للمزايدات وعضو الجمعية.