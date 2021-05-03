شرطة أبوظبي تطلق «سعادتهم سعادتنا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة «سعادتهم سعادتنا»، وذلك بهدف نشر السعادة بين العمال، وتضمن البرنامج زيارة قرية الجابر العمالية المفرق 1 وسط إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم تكريم العمال وتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد العميد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن الاحتفالية والتكريم تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بفئة العمال وتحفيزهم وتفعيل الشعور بالمسؤولية المجتمعية لديهم ومساندتهم باعتبارهم طرفاً رئيساً في التنمية المستدامة.

كما احتفلت إدارة ترخيص السائقين والآليات بالظفرة في شرطة أبوظبي بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وأوضح العقيد سيف سالم المزروعي- مدير إدارة ترخيص السائقين والاليات - الظفرة أن الاحتفالية هي احتفاء بالعمل الانساني ومسيرة العطاء التي انتهجها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي عُرف عنهُ وقوفه بجانب الشعوب ومناصرتهُ للقضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم ومواقفه المجيدة ومبادراته التي لا حصر لها، ومشاريعه التنموية التي يشهدُ بها الجميع في مشارق الأرض ومغاربها. وتضمن الحفل مبادرة «فطورك علينا» وتم توزيع كوبونات للعمال في الإدارة تقدير لهم ولجهودهم وترسيخاً لدعائم العمل الإنساني التي أرسى مبادئها زايد الخير لبناء المجتمع، على نحو مكنه من إيجاد دولة عصرية تنعم بمقومات الأمن والاستقرار.