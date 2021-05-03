«أشغال الشارقة» تنجز مبنى الدفاع المدني

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع مبنى متكامل لـ «الدفاع المدني» في المنطقة الوسطى بالشارقة، يمتد على مساحة 9.5 ألف متر مربع في منطقة مليحة، وجرى تسليمه لوزارة الداخلية - الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة.

تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 1500 متر مربع، ويتكون من طابق واحد مصمم على الطراز المحلي ليحاكي البيئة المحلية والتراثية، إذ يعلو المبنى برج يستحضر الأنماط التراثية في المنطقة، ويضم المشروع أماكن مخصصة للتدريب على عمليات محاكاة ومكافحة الحرائق ومحطة إطفاء وساحة للتدريب والعرض العسكري، ومستودعاً لحفظ التجهيزات والمعدات، ومبنى الورش والصيانة، وغرف مبيت للأفراد بمساحة 415 متراً مربعاً، وقاعة متعددة الأغراض.

وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع: إن المشروع يجسد رؤى القيادة الرشيدة نحو تصميم وتنفيذ مبانٍ خاصة بإدارات وزارة الداخلية وفقاً لأحدث المواصفات والمتطلبات المستقبلية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد من الصروح التي ترتقي بمستوى خدمات الدفاع المدني، وصمم لخدمة الأهالي في المنطقة وتقديم خدمات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.