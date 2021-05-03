عدد جديد من «العين الساهرة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة العدد 295 من مجلة العين الساهرة لشهر مايو الحالي.

واشتمل العدد الجديد من مجلة العين الساهرة حزمة متنوعة من الموضوعات الأمنية والاجتماعية والرياضية في مقدمتها المقال الافتتاحي بعنوان: «الاستعداد للخمسين.. نحن في المقدمة».

وتناولت العين الساهرة في تحقيقها الرئيس مهنة المخاطر «الدليفيري» خطر يسير على عجلات وأهمية التزام سائقي الدراجات بالسرعات المحددة وبالأنظمة والقوانين المرورية، التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم ودور رجالات الشرطة في توعية السائقين بهذه النوعية من المخاطر ومراقبة الطرقات للحد منها.

وتطرقت زاوية دراسات إلى عام الخمسين ومراكز المعلومات الأمنية الإماراتية، بينما تم طرح عدداً من الموضوعات والمقالات المتنوعة، إلى جانب المواضيع الرياضية وأخبار المجتمع وصفحة الشعر.