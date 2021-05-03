جزيرة ياس تستعد لاحتفالات عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد) - تستعد جزيرة ياس الوجهة الترفيهية الرائدة لاستقبال عيد الفطر المبارك بباقة من الفعاليات والمفاجآت، وتقدم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عرضاً مباشراً ومُبهراً للألعاب النارية، والذي يستمر على مدار 3 ليالٍ متتالية، بما يضمن شروط السلامة العامة في مواجهة «الجائحة».

ينطلق العرض الاستثنائي للمرة الأولى من «ياس باي»، وسوف يتم بثه بدءاً من أول أيام العيد عند الساعة 9:00 مساءً ولمدة 5 دقائق على منصة «إنستغرام» الخاصة بجزيرة ياس، لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع المحلي والمهتمين من حول العالم، للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت القيود على التجمعات، كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة أبوظبي وتلتزم بها دائرة الثقافة والسياحة وجزيرة وياس.

إقامة استثنائية

تقدم جزيرة ياس، باقات الإقامة الاستثنائية المتاحة لسكان الدولة خلال عيد الفطر والعطلة الصيفية، وتشمل فنادقها عالمية المستوى مع تذاكر دخول إلى مدنها الترفيهية الثلاث، «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي».

ويمكن للزوار الراغبين في خوض المزيد من التجارب المتفردة الاستمتاع بزيارة اثنتين من المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة عند حجز إقامة فندقية لمدة ليلتين، أو حجز إقامة فندقية لمدة 3 ليالٍ، والحصول على تذاكر لدخول المدن الترفيهية الثلاث.

وتتاح في المناسبة فرصة خوض تجربة إقامة عائلية، تضمن الاستمتاع بأجواء فاخرة وزيارة المدن الترفيهية كافة على الجزيرة، والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية في وجهة واحدة.

حتى 30 سبتمبر

وتستمر باقات العروض طوال موسم الصيف حتى 30 سبتمبر المقبل، مع إمكانية البدء بالحجوزات من اليوم.

وتوفر جزيرة جزيرة ياس لزوارها مجموعة من المزايا الإضافية، بما فيها إمكانية إلغاء الحجز مجاناً في يوم الوصول قبل الساعة 4:00 عصراً كحد أقصى، وإتاحة الفرصة للزوار الراغبين في الإقامة بفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس للحصول على ترقية مجانية للغرف عند الحجز عبر «الإنترنت».

كما يمكن للزوار دفع 33 درهماً إماراتياً إضافية لكل ليلة لترقية الغرف، عند حجز إقامة في أحد فنادق ياس بلازا عبر «الإنترنت»، مع عروض كثيرة على وجبات الطعام وخدمات السبا.

خيارات

ويحظى زوار جزيرة ياس على مدار السنة بخيارات متعددة لقضاء أجمل الأوقات وأكثرها تشويقاً، عند زيارة مدنها الترفيهية المشهورة عالمياً وتضم: «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ووجهة المغامرات «كلايم أبوظبي». ومرافق أخرى تستضيف فعاليات عالمية في مجال رياضة سباقات السيارات، وملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، والذي يعد واحداً من أفضل ملاعب الجولف في العالم.