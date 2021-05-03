محمد بن راشد: كل عام يزداد إيماننا بالعمل الإنساني وتزداد مشاريعنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماعاً لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد العالمية بقصر الضيافة في دبي.

وقال سموه، على حسابه على «تويتر»، «ترأست قبل قليل اجتماعاً لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد العالمية بقصر الضيافة في دبي لمناقشة أعمالنا في 2020. رغم صعوبة هذا العام بسبب الجائحة حجم إنفاق المؤسسة الإنساني في 2020 كان 1,2 مليار درهم.. وعدد المستفيدين ارتفع ليصل إلى 83 مليون شخص في 82 دولة حول العالم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «كل عام يزداد إيماننا بالعمل الإنساني.. وتزداد مشاريعنا.. ويزداد عدد الشركاء والمتطوعين.. ويزداد عدد المستفيدين.. من قصر الضيافة الذي شهد اجتماعات تأسيس دولتنا نقول: ستبقى دبي والإمارات كما أرادها المؤسسون منارة إنسانية للبشر كل البشر».