تصادم 34 مركبة من دبي إلى الشارقة

وقع حادث تصادم بين 34 مركبة على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة، ما أسفر عنه 4 اصابات منها إصابة بالغة وإصابة متوسطة وإصابتان بسيطتان وتوقف الحركة المرورية.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن بلاغاً ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة، نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ليقع حادث تصادم نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 34 مركبة وناشد العميد المزروعي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الاحوال الجوية السيئة وسرعة الرياح، والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.