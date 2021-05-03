العويس: الإمارات حريصة على توفير اللقاحات الآمنة والفاعلة

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع عدد من الوزراء والسفراء بالدول الصديقة أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الصحية وفتح آفاق مثمرة لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على أداء دور محوري فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة جائحة "كوفيد-19 "وتعزيز التعاون المشترك لتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة وضمان وصولها العادل للجميع لتمكين الأنظمة الصحية من التعافي ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية.

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و أشار إلى حرص دولة الإمارات على الانفتاح على جميع التجارب والخبرات الدولية من خلال بناء وتعزيز العلاقات مع دول العالم وعقد شراكات صحية وتطبيق العلاجات الحديثة النوعية للمرضى وفق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية .. لافتا إلى جهود الإمارات لمواكبة مستجدات الإبتكارات التكنولوجية في المجال الصحي وأحدث الطرق العلاجية الذكية في ميدان الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها معاليه بشكل منفصل على مدى عدة أيام استهلها بلقاء عن بعد مع سعادة يان راينهولد سفير جمهورية استونيا لدى الدولة ناقشا فيه سبل التعاون بين البلدين في إدارة البيانات الصحية ضمن مشروع مع منظمة الصحة العالمية وشركاء عالميين آخرين لبناء حل عالمي وموثوق لإدارة حملة التطعيم.

و تباحث معالي العويس عن بعد مع سعادة عوني عريفي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.. فيما استعرض معاليه مع معالي أرماندو دانيال تياغو وزير الصحة بجمهورية موزمبيق - أثناء اتصال هاتفي - تبادل الخبرات بخصوص لقاح "كوفيد-19" واهتمام موزمبيق بالإطلاع على التجربة الناجحة والرائدة لدولة الإمارات في مواجهة انتشار الجائحة وبرنامج التطعيم الوطني.

و في لقاء آخر استعرض معالي العويس مع سعادة كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة فرص التعاون الثنائي في مجال القطاع الصحي واستقطاب أحدث الحلول التقنية الصحية. و إلتقى معالي عبد الرحمن العويس سعادة شوقت علي سودهان سفير موريشيوس غير المقيم لدى الدولة وبحث معه فرص تطوير العلاقات وتبادل الخبرات الطبية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية في البلدين .. بينما ناقش مع سعادة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة ، مجالات التعاون في مجال الصحة وخاصة الحد من انتشار كوفيد-19 ومنها المتعلقة باللقاح والتشخيص. وبحث معاليه مع سعادة بختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية وتنمية آفاق التعاون بين المؤسسات الطبية بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب على صعيد الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس " كوفيد - 19".

وناقش معالي العويس خلال لقائه سعادة زفي هايفتز مبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات بناء على اتفاق التعاون في مجال الصحة بين اسرائيل والإمارات بما يشمل مكافحة الأوبئة العالمية وحماية البيانات الطبية والصحة الرقمية والذكاء الإصطناعي والإبتكار والطب الشخصي إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب على صعيد عمليات تطعيم لقاحات "كوفيد -19" لا سيما في ظل إنتاج دولة الإمارات للقاح "حياة - فاكس".

و أشار وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في التعامل مع "كوفيد-19" نظرا لتطور القطاع الصحي ورؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو تعزيز المرونة الوطنية واستمرارية الأعمال والإرتقاء الدائم بالمنظومة الصحية من خلال استثمار الخبرات والبناء على الإنجازات التي أبرزت استباقية الدولة في التخطيط للتعافي من جائحة "كوفيد-19" ومواصلة توظيف القدرات والإمكانات للحفاظ على المكتسبات وتعزيز ثقة المجتمع بقدرات وكفاءة الدولة.

و أكد الوزراء و السفراء خلال لقاءاتهم مع معالي عبد الرحمن العويس متابعتهم التطور المتسارع للقطاع الصحي في الإمارات وتوفر البنية التحتية والتقنيات والمعدات الطبية الحديثة والتأهيل المستمر للكوادر الطبية مشيدين بتجربة دولة الإمارات في التعامل مع جائحة "كوفيد-"19 وما قدمته من مساعدات إنسانية لعدد من دول العالم على صعيد المستلزمات الطبية واللقاحات.