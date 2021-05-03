«الصحة» تعلن تقديم 32231 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 32231 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,666,924 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 107.85 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».