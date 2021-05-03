نجاة سائق من حادث صدم جملين بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

نجأ سائق من الجنسية العربية من حادث صدم جملين على شارع الاتحاد بأم القيوين اليوم.

وكانت غرفة العمليات بشرطة أم القيوين، قد تلقت بلاغاً عند الساعة 1:40 دقيقة مساءً، يفيد بوقوع حادث صدم حيوانات سائبة على شارع الاتحاد باتجاه رأس الخيمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، الذي أسفر عن نفوق جملين وتضرر المركبة، ولم ينتج عنه أية إصابات بشرية.

وناشدت شرطة أم القيوين، السائقين كافة بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تقلبات الطقس والانتباه للطريق وعدم الانشغال، وربط حزام الأمان، وطالبت أصحاب الجمال بمراقبتها وعدم تركها تقترب من الشوارع والأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة الجميع.