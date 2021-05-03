الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكات الهاتف المتحرك ضمن مؤشر Ookla

حلت دولة الإمارات في صدارة الترتيب العالمي كأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم، حسب مؤشر شركة Ookla للربع الأول من العام 2021 وهي الشركة الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض الثابت وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

يضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات تزامناً مع إعلان عام 2021 عام الخمسين، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت سرعة تنزيل البيانات في الإمارات على الهاتف المتحرك 178.52 ميجابت بالثانية في شهر مارس، وتصدرت الإمارات الترتيب في شهر يناير بسرعة تنزيل بلغت 183.03 ميجابت بالثانية، وفبراير بسرعة تنزيل 177.10 ميجابت بالثانية. ويرصد مؤشر Speed Test Global Index سرعات الإنترنت بأكثر من 135 دولة حول العالم بشكل شهري، ويعتمد على تحليل دقيق لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء شهرياً للتحقق من سرعات الإنترنت. وتعد سرعة شبكة الهاتف المتحرك أحد أبرز العوامل المساهمة في تحقيق الرفاهية، والازدهار الاقتصادي، والتواصل الاجتماعي في الدول. وتساهم مثل هذه الإنجازات في تمكين الابتكارات المستقبلية ودعم الأجندة الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع الإنتاجية في قطاع الأعمال غيرها.

وتساهم «اتصالات» بشكل رئيسي في تحقيق الصدارة لدولة الإمارات في الكثير من مؤشرات قطاع الاتصالات، لا سيما سرعة شبكات الهاتف المتحرك، في إطار سعيها لتعزيز مكانة وريادة الدولة، استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشكل الصدارة في هذا المؤشر إنجازاً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهو ما يعكس التزام «اتصالات» في تحقيق استراتيجيتها «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».