6 خطوات للتسجيل في التطبيق الذكي لأبوظبي للإسكان

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للإسكان المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية في التقديم والاستعلام عن طلباتهم، موضحة أن التسجيل بتطبيقها الذكي يكون بست خطوات بسيطة.

وتتمثل الخطوات أولاً: تحميل التطبيق الذكي، ثانياً: اختيار تسجيل حساب جديد، ثالثاً: اختر نوع التسجيل، رابعاً: الموافقة على الشروط والأحكام، خامساً: إنشاء الملف الشخصي بالمتعامل، سادساً: التحقق من رقم الهاتف وإدخال الرمز المرسل.

وأنجزت الهيئة مشروعاً يتيح استكمال الطلب ذاتياً من خلال قنواتها الرقمية، للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية المطبقة في الإمارة.

ولزيارة مركز خدمة المتعاملين يتطلب حجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني، وإبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) تم استلامه خلال 72 ساعة قبل موعد الزيارة، والتأكد من تفعيل تطبيق الحصن.

وتوفر الهيئة 4 قنوات رقمية للاستعلام أو التقديم للطلبات، وتتمثل بالمجيب الآلي، الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي، أو عبر الرد على الرسائل النصية.وأطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مؤخراً خدمة الاستعلام عن الطلبات عبر الرسائل النصية، ضمن خططها لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل الهيئة، عملاً بالتوجيهات الحكومية فيما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين للاستفسار عن طلباتهم المقدمة.

وبإمكان المتعامل إرسال رسالة نصية على الرقم «4668» للاستعلام عن حالة الطلب على الخدمات الإسكانية للهيئة لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما تتوفر هذه الخدمة أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان وتطبيقها للهواتف والأجهزة الذكية وعبر نظام الرد الآلي، حيث تستمر الهيئة في تقديم خدماتها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم، إذ تسعى من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطنين في إمارة أبوظبي.

وللاستعلام عن الطلب من خلال خدمة الرسائل النصية، أكدت الهيئة أنه يجب إرسال رقم الهوية من رقم الهاتف المسجل في نظام الهيئة، وأن لا تتضمن الرسالة أي كتابات مع رقم الهوية.