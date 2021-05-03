الصحة تطلق «رعايتي» للربط بين مستشفيات الدولة

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن برنامج «رعايتي» لتبادل المعلومات الصحية (HIE) يواصل خطته للربط بين المستشفيات الحكومية والخاصة وأكثر من 2500 مرفق للرعاية الصحيّة، بما في ذلك العيادات، ومراكز التشخيص، ومراكز غسيل الكلى والصيدليات. كما يسهم ربط «رعايتي» مع مشروعي «نابض» و«ملفي»، بتوفير قاعدة البيانات المركزية الحالية في إماراتي دبي وأبوظبي لتبادل المعلومات الصحية، وخدمات «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية». ويشكل نجاح «رعايتي» تحولاً إيجابياً في مشهد الرعاية الصحية بالدولة.ويمثل برنامج «رعايتي»، منصة متطورة لتحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام مركزي ومتكامل للرعاية الصحية. وستعزز المبادرة من سهولة الوصول إلى البيانات الصحية للمريض في دولة الإمارات، عن طريق ربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتبادل المعلومات الصحية.

وقالت مباركة إبراهيم، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «نحن فخورون بتطبيق برنامج «رعايتي»، الذي يجري العمل به تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021. ومما لا شك فيه أن المنصة ستعود بالفائدة على دولة الإمارات بأكملها، حيث ستربط بين مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يسهم في توفير تجربة رعاية سلسة بالفعل للمرضى.