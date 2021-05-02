«الإمارات للفضاء» تناقش ملامح الاستراتيجية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ملامح الاستراتيجية الجديدة للوكالة والهادفة إلى تحفيز نمو قطاع الفضاء الوطني، بما يتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها لبناء قطاع فضائي يسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك باعتباره أحد القطاعات الواعدة لاقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

ترأست الاجتماع الذي انعقد عن بعد، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وبحضور أعضاء المجلس، وهم: حمد عبيد المنصوري، ويوسف حمد الشيباني، وخالد عبدالله البوعينين المزروعي، وفيصل عبدالعزيز البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري، وسالم بطي القبيسي، ومسعود محمد محمود، والمهندس علي إبراهيم النعيمي.

وتطرق مجلس إدارة الوكالة إلى مناقشة مقترح الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للوكالة، كما بحث المجلس النموذج التشغيلي لوكالة الإمارات للفضاء، والذي سيعزز من قدرتها على القيام بدورها في خدمة المؤسسات العاملة في مجال الفضاء، سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، وبما يضمن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع تنافسيتها، وتعزيز دورها في نمو وازدهار قطاع الفضاء الوطني.

كما تمت مناقشة دور وكالة الإمارات للفضاء في تحفيز القطاع لمواصلة النمو عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للعاملين فيه.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: «ستواصل وكالة الإمارات للفضاء البناء على ما تم تحقيقه في قطاع الفضاء الوطني خلال السنوات الماضية، عبر تمكين المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية اللازمة.»

وأضافت معاليها أن الاستراتيجية الجديدة للوكالة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ستعمل على ترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لبناء قطاع فضائي إماراتي متميز ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية، ويحفز من التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاع الحكومي والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.