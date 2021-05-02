شرطة أبوظبي تحيي يوم زايد للعمل الإنساني و«العالمي للعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

أحيت شرطة أبوظبي يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، من خلال فعاليات مجتمعية مختلفة، إحياء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وما قدمته أياديه البيضاء من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات. كما احتفلت بيوم العمال والذي يصادف الأول من مايو في كل عام.

فقد نظمت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي فعالية، بالتعاون مع مستشفيات ميد كلينيك، وكرمت عدداً من العمال بهذه المناسبة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المبادرة تأتي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي أرسى فيه المغفور له زايد الخير دعائم العمل التطوعي، وترك بصمات واضحة على العمل الإنساني محلياً وعالمياً، وعرفاناً بأولئك الذين يؤدون واجباتهم الإنسانية في مجال الإغاثة ومساعدة المحتاجين.

كما تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي تؤكد فيه شرطة أبوظبي أولوياتها في أهمية النقل الآمن للعمال، ووقايتهم من جائحة كورونا، تطبيقاً لمبادئ احترام قيمة العمل والإنسانية، والمبادئ التي أرسلتها القيادة الرشيدة ونهجها في التسامح، وتعزيز أمن وأمان المجتمع.

وأقامت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي احتفالاً بيوم العمال.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن مجهودات عمال الخدمات الأساسية محل تقدير وتكريم من الجميع في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن هذه المناسبة تعكس سياسة دولة الإمارات في احترام الإنسان، وتكريمه بغض النظر عن انتماءاته وجنسيته ومنصبه.