«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تقدم منحاًً دراسية للأيتام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبالتعاون مع دار زايد للرعاية الأسرية عن تقديمها مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الأيتام.

جاء إعلان الجامعة عن المنح الدراسية، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني والموافق لذكرى رحيل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكّد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تطبيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع بكافة شرائحه وترسيخ القيّم التي تقوي الأواصر الاجتماعية، وترسخ التوازن النفسي والفكري والمادي؛ ليكون المجتمع الإماراتي منارةً علميةً، وأنموذجاً عالميّاً مؤثراً في التوجه العالمي، وتحقيق نموذج الانفتاح على العالم بعقلية مبدعة وقيم إنسانية وتعايش فعلي وتعاون بنّاء لخير البشرية. ويعد الوقوف عند هذه المناسبة، تحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد في إرساء دعائم العلم والتعليم من خلال تطوير معارف أبناء الدولة، وفي الوقت نفسه يُعد دعماً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في يومنا هذا لإعداد جيل متعلم ومثقف قادر على استكمال مسيرة الابتكار والإبداع.

ومن جهته، قال مبارك سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية: «نحن فخورون بتعاوننا مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعيدون بما ستقدمه المنح التعليمية للطلاب من فرص دراسية متميزة في اللغة العربية وآدابها، وفي الدراسات الإسلامية بفروعها وفي التسامح والفلسفة، فنحن نحرص في دار زايد على مساعدة أبنائنا الطلاب لاتخاذ القرار التعليمي المناسب لهم لتحقيق التفوق العلمي، ودعمهم لدخول سوق العمل، ودمجهم في المجتمع.

والجدير بالذكر أن دار زايد للرعاية الأسرية تأسست عام 1988 بأمر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن جملة الأعمال الإنسانية التي قام بها، وذلك لتوفير حياة كريمة للأطفال ممن فقدوا أسرهم، من خلال توفير أسرة أقرب إلى الأسرة الطبيعية عن طريق توفير مشاريع تربوية متنوعة كمشروع الأسر المستقلة.