حمدان المزروعي: مصدر إلهام لغرس الخير

ابوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أصبحت ركيزة أساسية في التصدي لتداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية حول العالم، مستلهمة في هذا الصدد العبر والدروس من المسيرة الإنسانية للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتستصحب الإرث الغني من المبادرات التي وضعت الإمارات في مقدمة الدول المحبة للسلام والوئام.

وأضاف المزروعي في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف هذه الأيام من شهر رمضان الكريم من كل عام.. «إذا كنا قد فقدنا قبل 17 عاماً نصير الإنسانية وملاذها وباني صرح الإمارات الخيري المغفور له الوالد، فإننا نجدد العهد والولاء في ذكرى رحيله على السير قدماً في هذا الطريق الذي مهده الفقيد بالكثير من المواقف الإنسانية النبيلة والمبادرات الخلاقة».. مؤكداً مضي الدولة قدماً على ذات النهج لتعزيز رسالتها الإنسانية وتحمل مسؤوليتها في تخفيف وطأة المعاناة البشرية، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.