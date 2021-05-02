محمد الفلاحي: زايد أرسى دعائم الصرح الإنساني

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد قمة الوفاء لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى دعائم صرح الإمارات الإنساني والخيري، ويأتي عرفاناً للمبادئ التي عاش من أجلها، وإعلاء للقيم التي نذر نفسه لها، وظل ينادي بها من أجل مساعدة المحتاج ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب إلى أن رحل عن دنيانا تاركاً إرثاً غنياً، ونهجاً متفرداً في ميادين العطاء الإنساني، وقال: «إن تلك المبادئ والقيم ستظل نوراً ساطعاً يضيء عتمة الطريق للسالكين دروب الخير، والساعين في قضاء حوائج الناس». وأضاف الفلاحي في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تسير على خطى فقيدنا العزيز الوالد زايد في ابتكار الحلول التي تخفف من وطأة المعاناة الإنسانية، حتى أصبحت الإمارات ركيزة أساسية في التصدي لتداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأكد أن دولة الإمارات صارت مصدراً مهماً لإطلاق المبادرات والقيم، التي تعلي من شأن الإنسان وتحفظ حقه في الحياة والعيش الكريم.