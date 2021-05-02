مجلس راشد بن حميد يسلط الضوء على نهج زايد

عجمان (الاتحاد)

سلط مجلس راشد بن حميد النعيمي الرمضاني، الضوء على نهج الخير في الدولة، ومآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ودوره في مساعدة المحتاجين وإغاثة المتضررين في مختلف دول العالم.

وشارك في الجلسة الثانية التي عقدت عبر التقنيات الذكية للتواصل المرئي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعبيد سيف الكعبي قائد فريق الإغاثة بمخيم مريجيب الفهود الإماراتي الأردني. وأكد الشيخ راشد النعيمي، أن الخير في الدولة مرتبط بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى قواعد العمل الإنساني، وامتدت أياديه البيضاء لتصل لكل أنحاء العالم، فساند المظلوم ونصر الضعيف وأغاث المحتاج وفكر بالإنسان وسعى لإسعاده، وعرف بأنه صاحب القلب الرحيم الذي يتسع للجميع.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: نتذكر في يوم زايد للعمل الإنساني مآثر المغفور له، والذي دعم كافة المشاريع الإنسانية وسعى لتقديم العون والسند وبناء المجتمعات وتطويرها وتنميتها، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر تسعى بلا توقف لتقديم المساعدات لكافة الدول التي تحتاج للمساندة وتتبنى وتدعم المشاريع التنموية.