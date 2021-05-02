طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، خاصة الشرقية، قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.. والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً. والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند 20:04 والثاني عند 04:30، والجزر الأول عند الساعة 12:08 والثاني عند الساعة 22:26. ويكون بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند 15:20 والثاني عند الساعة 02:31 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والثاني عند الساعة 21:33.