نموذج جديد لرصد انتشار الفيروس

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الذكية» بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تطوير نموذج وبائي جديد للتنبؤ بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». ويُعد النموذج الجديد تصوراً متطوراً ومتخصصاً لنموذج SEIR (سرعة التأثر - التعرض - الإصابة - التعافي)، والذي يستخدم على نطاق واسع في علم الأوبئة للنمذجة الرياضية لانتشار الأمراض المعدية خلال فترات الحضانة.

ويعتبر النموذج الأولي SEIR أكثر عمومية وغير قادر على إبراز الطبيعة الفريدة لجائحة فيروسية جديدة، مثل «كوفيد- 19». ومن هذا المنطلق، قام الباحثون في دبي الذكية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتطوير واختبار إصدار متخصص من نموذج SEIR، يسمى SEAHIR (سرعة التأثر - التعرض - من دون أعراض ظاهرة - الإدخال في المستشفى - عزل - تعافٍ). حيث أصبح التصور الجديد قادراً بشكل أفضل على رصد الديناميكيات الفريدة لتفشي فيروس «كوفيد - 19». وقد نُشر العمل في «المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة» في عدد خاص يسمى «نمذجة الأمراض المعدية في عصر البيانات المعقدة» في مارس 2021. ويمكن لنموذج SEAHIR التنبؤ بمتطلبات الرعاية الصحية بشكل أكثر تفصيلاً، حيث يأخذ في الاعتبار تأثير التدخلات غير الدوائية، مثل التباعد الجسدي، واستراتيجيات الفحص المختلفة على عدد حالات الإصابة المؤكدة.