4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«الإحسان الخيرية»

عجمان (الاتحاد)

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية تلقيها دعماً مالياً قدره 4 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي من زكاة المال، بهدف دعم مشاريعها وبرامجها الخيرية ولمساعدة المستحقين من الأسر المتعففة والمحتاجة التي تكفلها الجمعية خلال العام الجاري، وذلك في إطار التعاون المستمر الذي يقدمه «دبي الإسلامي» من دعم للمشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية.

وأكد الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر أحد أبرز الداعمين والمتبرعين للمشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعية لتقديم المساعدات للمحتاجين، وقضاء حوائجهم ومتطلباتهم الضرورية التي تكفل لهم حياة كريمة.

وأشار إلى أن ما يقارب من 7000 أسرة معوزة، ستستفيد من هذه المساهمة، بما يخفف المعاناة عن كاهل أرباب هذه الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن تداعيات وآثار جائحة «كورونا»، كما سيتم توزيع «الزكاة» على الأسر بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، بناءً على الضوابط الشرعية، إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة، والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود، بما يحقق الهدف الإنساني من الأعمال الخيرية لترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي.