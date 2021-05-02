زيادة ميزانية «أصدقاء مرضى السرطان»

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة الخيرية المعنية بمكافحة السرطان مؤخراً، اجتماعاً لمناقشة خطة عمل الجمعية خلال دورة المجلس الجديدة للعامين المقبلين، وآليات مساعدة المزيد من مرضى السرطان بُعد زيادة ميزانية عام 2021، إلى جانب إعادة توزيع المناصب بين الأعضاء بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية. وقالت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة الجمعية: ركزنا في الاجتماع خلال مناقشة ميزانية العام الجاري على ضرورة مساعدة المزيد من المصابين بمرض السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، حيث عملنا على زيادة الميزانية المخصصة بمعدل 17%، بما يعكس أهداف الجمعية في المساعدة، وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي يفرضها السرطان على المرضى وعائلاتهم.