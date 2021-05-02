«السلامة الغذائية» توزع وجبات إفطار وسلات غذائية على الأسر المتعففة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ممثلة ببرنامج التطوع والمسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدة فعاليات خيرية وإنسانية بهدف تعزيز جهود وبرامج المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم العمل التطوعي والخيري لدى الموظفين، واحياءً ليوم زايد للعمل الإنساني وترجمة لمعاني الخير وقيم العطاء خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الفعاليات تنظيم فعالية إفطار صائم، حيث تم توزيع وجبات إفطار على أصحاب الدخل المحدود وعائلاتهم، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار على العمال في أبوظبي، كما تم توزيع سلات غذائية (المير الرمضاني) والتمور على عددٍ من الأسر المتعففة في منطقة العين، وتوزيع كراتين من المياه على الأسر المتعففة في منطقة الظفرة ضمن مبادرة «سقيا الماء».



