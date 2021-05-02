137 ألف حالة استفادت من العلاجات البيطرية في الظفرة

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة)

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عمليات جراحية لأكثر من 5375 حيواناً في منطقة الظفرة خلال العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد الحالات العلاجية التي قدمتها المستشفيات والعيادات البيطرية في منطقة الظفرة أكثر من 137 ألفاً و858 حالة علاجية خلال نفس الفترة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنمية منظومة الخدمات البيطرية التي يتم توفيرها لمربيّ الثروة الحيوانية، من خلال تقدم الهيئة خدمات متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية.

وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على الارتقاء بقطاع الإنتاج الحيواني، باعتباره رافداً مهماً للأمن الغذائي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وترسيخ منظومة الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة، وتسعى الهيئة إلى تمكين المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني على الصعيدين التجاري والخاص بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بعملية التربية ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم مساهمة المنتجات الحيوانية في الاستهلاك المحلي.

وتحرص الهيئة على توفير خدمات علاجية متميزة في منطقة الظفرة، من خلال مخطط لتطوير المنشآت البيطرية بصفة دائمة، من خلال إعادة تأهيل المنشات البيطرية التابعة لها في جميع مدن منطقة الظفرة، وذلك من خلال تجهيز البنية التحتية العلاجية المناسبة، وكذلك توفير الكوادر العلاجية البيطرية ذات الإمكانيات العلمية والعملية. واستحداث الأجهزة والمعدات ذات المواصفات العالمية، وتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي، والحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين وتوفير أفضل الخدمات العلاجية البيطرية في كل من مدن زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

خدمات

وتحث الهيئة مربيّ الثروة الحيوانية على الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها لتنمية الثروة الحيوانية في عزبهم ومزارعهم، حيث يتم تقديم خدمات فحص وعلاج الحيوانات وفحص الحمل وتقييم خصوبة الذكور وإجراء تحليل مخبري، بالإضافة إلى برامج التحصين وخدمات رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية لمكافحة الطفيليات، حيث تتوفر هذه الخدمات وغيرها من خلال المستشفيات والعيادات البيطرية التابعة للهيئة والموزعة على مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها الفرق البيطرية للعزب والمزارع لتعزيز منظومة الأمن الحيوي، وتحقيق استدامة قطاع الثروة الحيوانية.