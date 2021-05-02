«أبوظبي للجودة» ينفذ حملات تفتيشية

أبوظبي (وام)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملات تفتيشية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للتحقق من صحة أوزان وأحجام وكمية المنتجات المعبأة مسبقاً «المير الرمضاني»، التي يتم بيعها عبر محلات ومتاجر التجزئة الكبرى في أسواق إمارة أبوظبي إضافة إلى المصانع، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين والمصنعين والموزعين والمستوردين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.

وقال خلف خليفة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين: إن الحملات يتم تنظيمها سنوياً ضمن البرنامج الوطني للحملات المتزامنة سعياً للحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق، وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق، لا تلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها.

وأضاف أن الحملات استهدفت كافة مناطق الإمارة وتمت تغطية مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة وتم التحقق من 918 سلعة تمثل 108 منتجات وبلغت نسبة مطابقة منتجات المير الرمضاني 98%. وذكر أن استراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء، تسهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عمليتها التشغيلية، وتستهدف الحملة التي تم تنفيذها، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة التأكد من أهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام والزيادات بنسب مئوية في الأوزان والتحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً.