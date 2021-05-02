طرق الشارقة تستضيف «حافلة سلامتك»

الشارقة (الاتحاد)

استضافت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة «حافلة سلامتك»، ضمن فعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، وذلك بهدف نشر التوعية الصحية اللازمة بين فئات العمالة المساندة وحراس الأمن داخل الهيئة وتعريفهم بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وكيفية مواجهتها والتعامل معها وفق الضوابط والإجراءات الصحية السليمة.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: إن نشر التوعية بين فئات العمالة في مقار العمل المختلفة لتوعيتهم بالمخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية هو عمل إنساني في المقام الأول، وواجب وطني تفرضه عليه قيمنا وعاداتنا الأصيلة التي نشأنا عليها.