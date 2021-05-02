فحص 21341 مركبة عبر «الحارة السريعة» في الشارقة

الشارقة(وام)

حققت خدمة «الحارات المتميزة والسريعة» التي دشنتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قرية «تسجيل» الخاصة بفحص وتجديد المركبات نجاحاً ملموساً، وتم من خلالها فحص 21341 مركبة في زمن قياسي لا يتعدى الخمس دقائق كحد أقصى منذ إطلاق خدمة «الحارة السريعة» لفحص المركبات في يونيو 2020، علماً بأن الفحص خاص للمركبات بدءاً من طراز 2015 وما هو أحدث ولا ينطبق على المركبات ما دون ذلك.

وقال المقدم محمد أحمد المحرزي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة: إن الخدمة جاءت ضمن المساعي الحثيثة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم، من خلال إضفاء المزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير وفي أسرع وقت ممكن لتوفير الجهد والوقت لمتعامليها، بما يخدم مصالحهم يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأضاف المقدم المحرزي: «يأتي ذلك حرصاً من شرطة الشارقة واهتمامها على إسعاد متعامليها عبر تقديمها العديد من الخدمات المتميزة باستخدام أحدث التقنيات والوسائل تيسيراً وتسهيلاً على المراجعين لإنجاز معاملاتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات».