محمد بن زايد: وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن الوطن في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة.

جاء ذلك عقب لقاء سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وكتب سموه تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي محمد بن راشد..تناول لقاؤنا الأخوي قضايا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بثقة ورؤية طموحة إلى المستقبل بقيادة الشيخ خليفة وحكمته والسير على نهج المؤسسين..وطننا في تطور ونماء دائم بهمة أبنائه وجهودهم المخلصة».