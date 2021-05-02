طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع آخر بدرجات الحرارة



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.. والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً. والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 20:04 و المد الثاني عند 04:30 و الجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:26 . ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 15:20 والمد الثاني عند الساعة 02:31 و الجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 21:33 .