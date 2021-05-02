الإمارات تؤكد على التوزيع العادل والشامل وميسور التكلفة للقاحات بجميع أنحاء العالم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بعد في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية العامة الـ142 للاتحاد البرلماني الدولي. وناقش المجتمعون الموضوع العام حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات»، حيث تم تقسيم الاجتماع إلى جلستين، الأولى حول أثر جائحة «كوفيد-19» على حالة الديموقراطية وحقوق الإنسان، والثانية حول أثر الجائحة على البرلمانات. وحضر الاجتماع عضوا مجموعة الشعبة في الاتحاد، علي جاسم، ود. موزة بن حمرور العامري التي أكدت في مداخلة على أهمية الصحة، كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأن ضمان هذا الحق أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الأزمة تتطلب من البرلمانيين والحكومات مسؤوليات مضاعفة للتخفيف من آثارها جائحة كوفيد- 19 على الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومن أهم خطوات التعافي من هذه الأزمة التوزيع العادل والشامل وميسور التكلفة للقاحات في جميع أنحاء العالم. وأشارت العامري إلى وجود فجوة كبيرة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة في قدرتها على الحصول على التطعيمات، مما يهدد مبدأ أن لكل فرد حقوقاً متساوية في الكرامة والصحة والاستفادة من التقدم العلمي، مشددة على أهمية مضاعفة الجهود على المستوى الدولي لتسريع وصول اللقاحات لجميع الدول، ومد يد العون للتخفيف من أثر الجائحة. وأكدت على التزام الإمارات برسالتها الإنسانية العالمية وجهودها الفاعلة في التعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت مساعدات لـ128 دولة حول العالم من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وساهمت بأكثر من 1742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم، بالإضافة إلى جهودها على المستوى الوطني من خلال توفير لقاح كوفيد-19 بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين.

