عمار النعيمي: شباب الإمارات يشيّدون صروح المجد

عجمان ( الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن بلادنا تنعم بقيادة حكيمة تؤمن بدور الشباب وأهميته في المجتمع وتسعى إلى تمكينه من القيام بهذا الدور، وتميزت قيادتنا بالحرص الشديد على العناية والاهتمام بشؤون الشباب والعمل المخلص الجاد لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم من خلال توفير بيئة تتيح لهم الابتكار والإبداع والمشاركة في التنمية الشاملة التي تنتظم في كافة ربوع الوطن.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد دائما أن الشباب هم الرهان الحقيقي في تحقيق أي تقدم ننشده أو مستقبل نتطلع إليه.

وأضاف سموه بمناسبة تشكيل مجلس شباب إمارة عجمان أن شباب الإمارات اطلع بدور متعاظم في كل الساحات وعلى كافة الأصعدة يبنون دولة الإمارات ويشيدون صروح المجد، وقد ظلوا دائماً على قدر المسؤولية، فلم يخيبوا ظن القيادة ولا آمال الوطن، وقد كان لهم نصيب مقدر في استمرارية العطاء والمحافظة على الإنجازات.

وقال إن شبابنا يعي تماما أن ما تحقق في دولتنا جاء نتيجة تضحيات كبيرة قدمها جيل الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، ووفاء لهم يجب المحافظة على إرثهم والسير على نهجهم، حتى يحقق هذا الوطن كل غاياته ويبلغ أقصى طموحاته وغالي أمانيه.

وعبّر سمو ولي عهد عجمان عن تفاؤله بالدورة الجديد لمجلس شباب إمارة عجمان بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي أصبحت منصات شبابية حوارية تتفجر فيها طاقات الشباب وأفكارهم ومبادراتهم وتطلعاتهم لتعزيز مواهبهم وتوظيف مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجلات، مؤكدا ان حكومة عجمان لن تدخر جهداً في سبيل تمكين الشباب للقيام بدورهم تجاه بلادهم ومجتمعهم وحمل راية الإمارات ومواصلة الإنجازات في الخمسين عاماً القادمة.

ومن جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: "تعمل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة إلى زيادة مساهمة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة في كل إمارات الدولة من خلال منحهم الفرصة لإثبات جدارتهم ورفد العمل الوطني بأفكارهم وجهودهم وطاقاتهم الهائلة. يمثل تشكيل مجلس شباب إمارة عجمان خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث نؤمن بقدرة شباب إمارة عجمان على إضافة جهود نوعية في منظومة العمل الشبابي على مستوى دولة الإمارات، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للشباب، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وجميع الجهات المعنية في الإمارة".

وأضافت معاليها: "نتطلع الفترة المقبلة إلى نموذج عمل شبابي جديد في إمارة عجمان من خلال جهود أعضاء مجلس شباب الجدد، الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نقل أصوات وأفكار كل شباب الإمارة إلى مراكز اتخاذ القرار في الدولة، كما نتطلع إلى مشاركات متميزة من قبل شباب الإمارة في كافة الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي نطلقها في الهيئة الاتحادية للشباب من أجل المضي قدماً في تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع وتطوير كل المجالات".

ويضم مجلس عجمان للشباب في دورته الخامسة مجموعة من ذوي الكفاءة، وهم غايه فريد محمد الهرمودي، ومروة محمد عبدالرحمن محمد صالح، ومحمد سالم مطر الشامسي، وخولة عبدالله محمد عبدالرحمن الرئيسي، وذلك إلى جانب حميد محمد مراد عيسى الحوطي، وبشرى محمد عبدالله أمير، وأماني أحمد عيسى فلاو المطروشي.

وجرى اختيار الأعضاء بناءً على نتائج عملية تقييم جماعية لكافة المترشحين اشتملت على مجموعة اختبارات كتابية، ومقابلات شخصية مباشرة لمعرفة قدرتهم على المساهمة الفاعلة في تعزيز نموذج العمل مع الشباب في دولة الإمارات والتعرف على أفكارهم الإبداعية لتطوير المجالس الشبابية، وتعزيز دورها بخدمة الشباب.