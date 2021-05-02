جامع الشيخ زايد الكبير يوزع 15ألف وجبة إفطار يومياً

أبوظبي(الاتحاد)

دأب مركز جامع الشيخ زايد الكبير في مبادرة بالتعاون من نادي ضباط القوات المسلحة - الشريك الاستراتيجي للمركز - على توزيع 15 ألف وجبة إفطار يوميًا طوال شهر رمضان الفضيل للمستفيدين في عدد من الشركات بالمدن العمالية في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، مجسداً قيم الخير التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- والرسالة التي يقدم المركز من خلالها للعالم الصورة الإنسانية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يفرق بين البشر في الرحمة والإنسانية.

ويأتي توزيع المركز لوجبات الإفطار رفداً للجهود الإنسانية المبذولة من قبل القيادة الرشيدة والمؤسسات الخيرية الهادفة للتقليل من الآثار الناتجة عن جائحة انتشار فيروس (كوفيد-19). وضماناً لجودة الوجبات المقدمة، يتم نقلها بوساطة شاحنات مجهزة ومعتمدة في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تجسد مبادرة النادي صور التعاون الإنساني لتعزيز التقارب وإثراء قيم التعايش والتسامح في الدولة.

ويقدم نادي ضباط القوات المسلحة خلال رمضان الجاري، 15 ألف وجبة إفطار يومياً، حيث يضم فريق المبادرة 90 طباخاً و145 عاملاً، يعملون على مدار الساعة وفقًا لورديات منتظمة، لإعداد الوجبات التي تقدم في نفس اليوم، وتحضير الوجبات التي ستقدم في اليوم الذي يليه.

من جانبها قالت أمل بامطرف، مدير إدارة التواصل الحضاري في مركز جامع الشيخ زايد الكبير: "إن ما يسخره المركز بالتنسيق والتعاون المباشر مع نادي ضباط القوات المسلحة من جهود في تقديم المبادرات الخيرية والإنسانية، التي تعزز التقارب الإنساني بين أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والفئات، ليست سوى انعكاساً لما أرسى جذوره الوالد المؤسس في مجتمع دولة الإمارات، من مفاهيم الخير والعمل الإنساني الذي لا يميز بين ثقافة وأخرى، ونحن إذ نستذكر المآثر الإنسانية للوالد المؤسس نقف على مسيرة حافلة بالبذل والخير أثمرت تعايشاً وتلاحماً جعل من دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في المبادرة بالعطاء والبذل".