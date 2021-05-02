شرطة دبي تضبط 177 متسولاً

دبي (الاتحاد)

ضبطت إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة، 177 متسولاً ضمن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وقال العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين، إن الإدارة شكلت فرق العمل بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات الفرعية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ويتولون مهام رصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان، ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين ليتم ضبطهم أولاً بأول.

وأضاف العقيد علي سالم، أن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم» من الحملات الناجحة المُساهمة في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، وتكثف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وبيّن أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو أي احتياجات أخرى، مؤكداً أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطيرة، منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول والتي تعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كما يُعاقب كل من أدار جريمة التسول المُنظم واستقدم أشخاصاً من الخارج ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.