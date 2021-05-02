متهم سهل تعاطي المخدرات لزميله

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي متهماً يعمل موظف علاقات عامة سهل تعاطي مؤثر عقلي لمتهم محال لمحكمة الجنح وذلك بأن زوده بمادة الكريستال ليتعاطاها دون مقابل، وبناء عليه يكون المتهم قد اقترف جناية تسهیل تعاطي مؤثر عقلي للغير والمعاقب عليها ضمن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

ومن خلال تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينة بول المتهم المحال لمحكمة الجنح، تبين أن عينة بوله بها مركبا ميثامفيتامین وامفيتامين والمدرجان في الجدول رقم (5) ضمن جداول القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعليه تمت إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات الكائنة بمبنى المحاكم ببر دبي لمعاقبته طبقاً لمواد.

كما أحالت النيابة العامة في دبي بائعاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية عبارة عن طلبات الحصول على شرائح الاتصال تابعة لشركة مؤسسة الإمارات للاتصالات( اتصالات) الخاصة بالأرقام، والصادرة باسم المجني عليه بأن قام بوضع بصمة أصبعه على الطلبات الإلكترونية الخاصة بتلك الطلبات والمنسوبة صدورها للمجني عليه المذكور، حيث استعمل المتهم المحررات الرسمية المزورة المذكورة ( طلبات شرائح الاتصال المنسوب صدورها لشركة الاتصالات ) وصورة بطاقة ضوئية للهوية الإماراتية العائدة للمجني المقدمة مع تلك الطلبات وانتفع بها بغير حق بأن قدمها لمزود خدمات شركة اتصالات. ويكون المتهم قد ارتكب جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله واستعمال صورة محرر رسمي صحيح باسم الغير المعاقب عليها ضمن من قانون العقوبات، وجناية التزوير والاحتيال بهدف الحصول على خدمات الاتصال والاشتراك بها والمعاقب عليها بالمواد المحددة من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته لغاية 2008 في شأن تنظيم الاتصالات.

وتمت إحالة المتهم والدعوى إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع إعلانه بالأمر قانوناً، على أن يكلف بأن يقدم للنيابة العامة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة.