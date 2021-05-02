"ويز إير أبوظبي" تسير رحلات جديدة إلى اليونان

أعلنت ويز إير أبوظبي عن تسيير رحلتين جديدتين أسبوعياً إلى العاصمة اليونانية أثينا يومي الاثنين والجمعة اعتباراً من شهر يونيو المقبل بدلاً من رحلة أسبوعية واحدة يوم الجمعة، إضافةً إلى رحلتين أسبوعياً إلى مدينة سالونيك يومي الخميس والأحد اعتباراً من شهر يوليو، بدلاً من رحلة واحدة كل خميس.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "تواصل "ويز إير أبوظبي" التزامها بتوفير تجارب ورحلات سفر آمنة ومميزة خاصة مع اقتراب فصل الصيف.. وإضافةً إلى التجارب التاريخية والثقافية التي توفرها مدينتا أثينا وسالونيك، حيث نتطلع اليوم لإتاحة المجال أمام المسافرين لمشاهدة جميع المعالم المميزة في اليونان". وأضاف: "نؤكد على المسافرين ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي التي حددتها الهيئات الصحية المحلية، إضافةً إلى شراء التذاكر عبر الإنترنت وإتمام جميع الإجراءات قبل انطلاق الرحلة، بما يشمل إجراءات الأمتعة وخدمة و"يز برويوريتي"، واستكمال الإجراءات الأمنية بسرعة أثناء السفر، بهدف تقليل التماس المباشر في المطار. الجدير بالذكر أن "ويز إير أبوظبي" تتمتع بأقل بصمة بيئية بين الشركات المنافسة الأخرى في المنطقة، بفضل اعتمادها على أسطولٍ مكون من طائرات إيرباص A321neo الجديدة كلياً.