«التاكسي الفاخر»... جولة 5 نجوم في شوارع دبي

دينا جوني (دبي)

سواء كنت زائراً أو سائحاً أو مقيماً وقد رغبت في مشاهدة المدينة وشوارعها من خلف شباك مختلف يعكس رفاهية دبي، فما عليك إلا تجربة «التاكسي الفاخر». 502 سيارة تاكسي فاخرة تقدّم جولات خمس نجوم لعملائها في شوارع دبي يومياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الحرارية.

و«التاكسي الفاخر» تقّدم للركاب تجربة «لا تنسى» وفقاً لمنصور الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الذي اعتبر أن رضا المتعاملين وما يتبع ذلك من ترويج للخدمة من خلال المتعامل نفسه، تضعها المؤسسة على رأس أولوياتها.

خدمة «التاكسي الفاخر» التي أطلقتها المؤسسة قبل سنوات موجّهة لشريحة من المجتمع، منهم رجال الأعمال وكبار الشخصيات والسواح أو المؤسسات التي ترغب بنقل عينة محددة من عملائها، من خلال 4 فئات مختلفة هي الليموزين، ليموزين الأميرة للسيدات، تاكسي لندن، وليموزين أصحاب الهمم.

ولا تقتصر الخدمة على السيارات التي تعمل على الوقود، إذ يضم الأسطول الفاخر 170 مركبة صديقة للبيئة، لتلبية مختلف أذواق وتوجهات العملاء. وقال الفلاسي: إن السيارات الفخمة التي توفرها المؤسسة مجهّزة بأفضل وسائل الراحة والتكنولوجيا، ويقودها نخبة من السائقين المحترفين في المؤسسة، بهندامهم المميز. وأسلوب تعاملهم الذي يليق بخدمة الخمس نجوم. ولتحقيق ذلك يخضع السائقون لدورات تدريبية وأخرى تأهيلية ومتقدّمة في سبيل تقديم خدمة متميزة ترسخ في ذاكرة المتعامل.

وشرح الفلاسي عن التحديات التي تواجه تقديم خدمة «التاكسي الفاخر» وأبرزها تغطية المناطق التي تُطلب فيها تلك الخدمة وبالسرعة المطلوبة. لذلك تستعين المؤسسة بحلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية في مركز التحكم الذي يُدار من قبل الموظفين على مدارس الساعة.

وأضاف أن مؤسسة تاكسي دبي توظف التكنولوجيا المتوفرة في الهواتف المحمولة، لرصد مناطق تجمّع العملاء وتلبيتهم بسرعة قياسية. ويتم ذلك من خلال الخرائط الحرارية الذكية التي يتم من خلالها توجيه السائقين مباشرة إلى الأماكن التي يكثر فيها الطلب على التاكسي الفاخر. وأكد أن هناك خطة لزيادة عدد أسطول «التاكسي الفاخر» خصوصاً مع اقتراب إكسبو، لافتاً إلى أن الخطط التوسعية دائماً مطروحة، وهي خاضعة للعرض والطلب.





