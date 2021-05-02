50 ألف درهم غرامات البناء العشوائي في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

حذرت بلدية مدينة أبوظبي من البناء العشوائي في المناطق الصناعية، لما في ذلك من تأثير على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتشويه المظهر العام، وتشكيله ضغط على البنى التحتية والخدمات والمرافق ويؤثر على كفاءتها.

وينص القانون على غرامة 50 ألف درهم لتنفيذ أعمال منشآت ثابتة من دون رخص بناء، و20 ألف درهم مخالفة تنفيذ أعمال داخلية أو خارجية دون رخصة بناء، و5000 درهم لتنفيذ أعمال غير مطابقة للمخطط المعتمد أو الأصول الفنية، و40 ألف درهم مخالفة تنفيذ أعمال غير مطابقة للترخيص وتؤثر في الهيكل الإنشائي للمبنى أو المباني المجاورة.

ومن خلال حملة توعوية نظمتها البلدية عبر منصاتها الرقمية بعنوان «معاً لنحد من البناء العشوائي في المناطق الصناعية»، أكدت أهمية التزام أفراد المجتمع بالقوانين المعمول بها في الإمارة بشأن أعمال البناء والتشييد، والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام والبيئة.

وأوضحت البلدية أن مخالفات البناء العشوائي تؤثر على الحالة الصحية للمبنى، والتمديدات الكهربائية وتمديدات المياه، الأمر الذي يرفع مستوى الخطورة فيما يتعلق بالعمر الافتراضي والهيكل العمراني للمبنى.

ووفقاً لقانون البناء، يحق للجهة المختصة إزالة المباني، والأعمال المخالفة التي تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع بالطرق أو الخدمات العامة، أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة.