محمد بن زايد والبرهان يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك، والتمنيات للبلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار والسلامة والاستقرار.

تناول الاتصال العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطورات جائحة «كوفيد- 19»، وجهود مواجهتها في البلدين.