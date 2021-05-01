«تدوير» يحذر من االتخلص العشوائي من النفايات كبيرة الحجم

هالة الخياط (أبوظبي)

دعا مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» إلى التخلص من النفايات كبيرة الحجم بالطرق السليمة وعدم رميها أمام حاويات النفايات أو على الساحات الرملية بشكل عشوائي، ويشار إلى أن مخالفة الرمي العشوائي للنفايات بمختلف أنواعها وأشكالها تتراوح بين 1000 درهم إلى 100 ألف درهم.

وأوضح المركز أنه يقدم خدمة جمع ونقل النفايات كبيرة الحجم مجاناً عند طلبها في المناطق والأحياء السكنية، لا سيما أن التخلص العشوائي من النفايات كبيرة الحجم يُعد تحدياً كبيراً يؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى تشويهه المظهر العام.

وأفادت «تدوير» أنها تمتلك أسطولاً متنوعاً من المركبات لإزالة النفايات كبيرة الحجم كالأثاث والأدوات الكهربائية والنفايات الخضراء من المناطق السكنية بكل سهولة ويسر وفقاً لجدول زمني معد لذلك، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الخدمة بناءً على الطلبات المباشرة من قاطني المناطق السكنية من خلال التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555 والتي تقدم وفق جداول زمنية ومواعيد محددة، ويتم خلال الاتصال أخذ كافة التفاصيل الخاصة بالنفايات كبيرة الحجم من موقع السكن، رقم التواصل، كمية النفايات كبيرة الحجم، وبعد تلقي طلب الخدمة يتم توجيه طاقم العمل الميداني برفع النفايات كبيرة الحجم، وتوثيق العمل المنجز لدراسة مدى رضا مقدم الطلب عن الخدمة المنفذة لاحقاً.