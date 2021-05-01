ارتفاع تدريجي للحرارة في مايو

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن شهر مايو يعتبر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

كما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.