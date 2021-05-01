منصور بن زايد: أرسى نهج العطاء والبذل

أبوظبي ( الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» هو مناسبة نستذكر فيها دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في إرساء نهج العطاء والبذل. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «يوم زايد للعمل الإنساني» هو مناسبة نستذكر فيها دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد في إرساء نهج العطاء والبذل، والطريق الذي خطه لمن بعده، فسارت عليه قيادتنا وشعبنا حتى أصبحت الإمارات رائدةً في العطاء ونموذجاً للعمل الإنساني».