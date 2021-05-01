عبدالله بن زايد: نموذج ملهم وقدوة استثنائية

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات نجحت على مدار 50 عاماً في ترسيخ نموذج عالمي فريد للعمل الإنساني المستدام الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأضحى نهجاً متأصلاً يحظى بدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة.

وقال: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تؤدي دوراً إنسانياً بارزاً يطال تأثيره العالم أجمع خلال جائحة فيروس كورونا وتؤكد من خلاله أهمية إعلاء قيم التضامن والتلاحم والتعاضد بين مختلف الدول في مواجهة الأزمات من أجل حماية مستقبل الشعوب وأمن وسلامة المجتمعات. وأضاف سموه، أن المغفور له الشيخ زايد سيظل النموذج الملهم والقدوة الاستثنائية في الخير والعطاء الإنساني وستواصل الإمارات السير على درب الخير الذي خطه وأداء دورها مساهماً بارزاً في العمل الإنساني العالمي الذي يشكل أيضاً إحدى الركائز الأساسية لمسيرتها التنموية.