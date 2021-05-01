عبدالله العامري: نبراس للأجيال

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المهندس عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، في كلمة له بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف يوم 19 من شهر رمضان والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هي مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، حيث يجسّد هذا اليوم القيم الإنسانية النبيلة الراسخة، والعطاء وفعل الخير الذي تركه القائد المؤسس، ويعكس الإنجازات التي حقّقتها الدولة على صعيد العمل الإنساني، من خلال المبادرات والمساعدات التي امتدت إلى كافة دول العالم.

وقال العامري: «كان الشيخ زايد هو الأب الروحي للعمل الإنساني، ليصبح العمل الإنساني أسلوب حياة ويسير على دربه قيادتنا الرشيدة حاملين نهج ورؤية القائد المؤسس، لتبقى الإمارات متمسّكة بقيمها ويبقى العمل الإنساني نبراساً تسير به الأجيال المتلاحقة».