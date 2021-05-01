محمد العسكر: حب الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

قال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «نحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، والذي يوافق ذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذه الذكرى التي نستلهم من خلالها قيم زايد في العطاء والخير وحب الإنسانية، ونستذكر فيها سجل الإمارات المشرف وأياديها البيضاء ومبادراتها الإنسانية التي وصلت إلى مختلف بقاع العالم، وكرست مكانة الدولة لتكون في مقدمة الدول على صعيد العمل الإنساني».

وأضاف: إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتجديد عهود الوفاء لقيادتنا الرشيدة بالسير على خطى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والالتزام بنهجه، وغرس قيمه النبيلة في قلوب وعقول الأبناء لتتوارثها الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل للحفاظ على قيمه الأصيلة وإرثه العظيم.