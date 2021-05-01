«أقدر»: «غرس زايد» يحتفي برمز العطاء

إبراهيم سليم ( أبوظبي)

أكد مسؤولون في برنامج خليفة للتمكين «أقدر» أن «ملتقى غرس زايد» يشكل منصة مهمة للاحتفاء بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، النموذج الملهم للعطاء الإنساني العالمي الذي رسخ نهجاً فريداً للخير سارت عليه دولة الإمارات حتى بات منارة مضيئة للإنسانية.

وانطلقت أعمال الملتقى مساء أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني وتحت عنوان «على خُطى زايد العطاء»، بمشاركة متحدثين بارزين في مجالات العمل الإنساني والتنمية المستدامة.

وناقشت جلسات الملتقى مفهوم العمل الإنساني في دولة الإمارات، المستوحى من مبادئها ومن رؤية قيادتها الرشيدة، واستعرض المتحدثون نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل الإنساني والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات في مسيرة العمل الإنساني العالمي، وحرصها على توظيف قدراتها وإمكاناتها من أجل مد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وقال عبد الرحمن المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين: إن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة هامة نؤكد خلالها أن العمل الإنساني في دولة الإمارات بات أسلوب حياة وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال، وتجسيد تلاحم أبناء الإمارات حول القيادة لإحياء ذكرى القائد المؤسس والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرته غير المسبوقة في العطاء.