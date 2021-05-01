علي الشامسي: عطاء وتسامح

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن يوم زايد للعمل الإنساني أصبح بصمة إماراتية مضيئة في تأصيل العمل الخير وتعزيز قيم العطاء والتسامح التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن بصماته الإنسانية ونهجه الخيري وسيرته العظيمة في بذل الخير والعطاء للآخرين، ستظل النموذج الملهم والقدوة الإنسانية في الخير والعطاء. وأشار معاليه إلى أننا اليوم نقطف ثمار ذلك النهج الخيري في ظل قيادتنا الرشيدة، فقد أصبحت دولة الإمارات من أولى الدول المانحة والرائدة في ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية بتبنيها ورعايتها المبادرات الداعمة للتعايش، ونشر ثقافة الخير السلام والأمان.