سعيد الكعبي: قائد متفرد

الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن يوم زايد للعمل الإنساني والذي يتجدد في ذكراه من يوم التاسع عشر من رمضان، على ما يحمله من تاريخ سطره مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأشار إلى أن هذا اليوم الخالد سيبقى من كل عام ذكرى مهمة لحاضرنا ومستقبلنا ومساحة حية للتأمل في ما قدمه الراحل العظيم من إرث وعطاء وسخاء وجود شمل به الإنسان والمكان، ليكون المداد منا عرفاناً وتقديراً بالجميل الذي صنعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، نورثه لأبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة.

وأوضح الكعبي، أن ما صنعه مؤسس الدولة يتوالى خيره كقطع مرصعة من الذهب على مر الأيام والسنوات من مد يد العون والمساعدة لكافة الأشقاء لنا في الإنسانية من تكافل ورحمة وإنسانية وتسامح، شكلت صورة لقائد متفرد حق لنا أن نفخر به نحن عيال زايد في وطن العطاء والريادة والإنسانية والتسامح والخير، إنه مؤسس دولة الخير والعطاء بلا حدود الذي يجسد في عالمنا المعاصر رمزاً استثنائياً وعنواناً للتسامح والمحبة والسلام.